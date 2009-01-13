Пьяный водитель въехал в остановку: погиб 15-летний парень

В Кременчуге Полтавской области автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, насмерть сбив 15-летнего юношу

Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы происшествия, водитель автомобиля «KIA» ехал по улице Макаренко со скоростью около 100 км в час. Увидев, как со стороны улицы Приходько на улицу Макаренко выезжает автомобиль ГАИ, водитель резко повернул вправо, чтобы укрыться в переулке. Но на большой скорости автомобиль потерял управление и влетел прямо в остановку «Млын». На тот момент на остановке находился 15-летний парень, учащийся техникума, который погиб на месте ДТП.

По предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии. Сейчас на месте ДТП работает следственная группа.