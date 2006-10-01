На месте падения Ту-154 под Донецком будет возобновлена поисковая операция

На месте катастрофы российского самолета Ту-154 под Донецком будут приняты меры для дополнительного поиска останков погибших.

Как пишет Газета.ru, об этом сегодня сообщил начальник главного управления МЧС Украины в Донецкой области Леонид КАСТОРСКИЙ.

По его словам, это связано с тем, что в пятницу, 29 сентября, на месте падения самолета был найден фрагмент тела.

По словам Л.КАСТОРСКОГО, останки не были обнаружены сразу же после катастрофы из-за того, что находились в болотистой местности. Начальник ГУ МЧС не уточнил, когда именно начнется обследование местности.

В субботу житель Санкт-Петербурга Руслан ЕФИМЕНКО, который прибыл с семьей на место авиакатастрофы, сообщил, что на месте крушения самолета было обнаружено тело еще одной жертвы катастрофы, предположительно женщины.

Катастрофа самолета Ту-154 авиакомпании "Пулково", выполнявшего рейс Анапа - Санкт-Петербург, произошла 22 августа в 45 км севернее Донецка. На борту самолета находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Все они погибли.