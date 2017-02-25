Полиция задержала двух администраторов "групп смерти"
Полиция задержала двух администраторов групп в социальных сетях, которые доводили подростков до самоубийства.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Тиждень.uа.
"Они дают показания, что экспериментировали с сознанием людей", - сказал глава Нацполиции.
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Он сообщил, что проводятся "мероприятия по задержанию и допросу админов групп "Синих китов" и "Розовых Фей".
"Провели обыски и собрали доказательства. Ведем консультации с Генпрокуратурой (процессуальным управляющим в деле) относительно возможного задержания по делу", - сообщил Князев.
Как сообщал УНИАН, ранее Департамент киберполиции Национальной полиции рассказал, как уберечь ребенка от самоубийства из-за "групп смерти" в соцсетях.