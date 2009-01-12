Путин обещал, что Россия будет давать Украине технологический газ

Посол Чехии в Украине Ярослав БАШТА заявляет, что премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН обещал, что Россия будет предоставлять Украине объемы газа, необходимого для осуществления транзита российского газа в Европу.

Об этом посол Чехии заявил в интервью газете “Коммерсант”.

“Владимир ПУТИН пообещал нам, что после восстановления поставок, помимо газа, предназначенного для экспорта в ЕС, в систему будет подаваться также необходимый объем технологического газа. К примеру, для транспорта 300 млн. кубометров в день должен быть дополнительно предоставлен 21 млн. кубометров технологического газа», - заявил Я.БАШТА. При этом он отметил, что вопрос стоимости этого технологического газа должны определять Украина и Россия без участия Европейского Союза.

Посол Чехии, ссылаясь на информацию одного из экспертов Еврокомиссии, рассказал, как работает система транзита газа в Турции. «Турецкая сторона взимает плату за транзит, к которой добавляется технологический газ в объеме 15% от транспортируемого газа», - отметил Я.БАШТА.

«Мы пытались подсчитать объем технологического газа, который требуется для транзита по Украине. Эта цифра колеблется в зависимости от времени года, температуры, объема газа и других факторов. Зимой речь идет о порядка 8%, летом – менее 5%. В среднем за год получается около 5% от транспортируемого газа, или между 13 млн. и 17 млн. кубометров газа в день», - заявил Я.БАШТА.

Напомним, что сегодня в «Газпроме» считают, что НАК "Нафтогаз Украины" обязан использовать на технологические нужды собственный либо приобретенный газ.

8 января премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Украина должна обеспечить технический транзит российского газа из собственных ресурсов в соответствии с условиями контракта.