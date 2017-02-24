В Днепре вручили подозрение криминальному авторитету Тарану

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Виталий Куприй, который называет Таранова "вожаком титушек". Депутат отмечает, что Таранова задержали по 350 статье УК, которая предусматривает до 5 лет тюрьмы.

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"Таран был одним из организаторов кровавого разгона Евромайдана в Днепре в конце января 2014 года. Сотни избитых активистов, десятки искалеченных - это и его рук дело. После победы Майдана я поставил себе цель посадить урода в тюрьму. Но получилось так, что его взял под свое крыло мой бывший товарищ Борис Филатов. На этом наша дружба и закончилась", - пишет Куприй.

"Еще в лихих 90-х Таран был осужден за ритуальные убийства людей с отрезанием головы, разбой и бандитизм. После 13 лет тюрьмы он подкупил суд и получил условно-досрочное освобождение, но не покаялся. Он сколотил в городе Каменское банду и как верный пес стал на службу режиму Януковича. За нападения на общественных активистов и оппозиционных депутатов, организацию и отправления титушек на антимайдан власть дала ему зарабатывать баснословные барыши на могилах - ритуальном бизнесе. К тому же именно на кладбище было легко спрятать труп или пугать свою жертву", - пишет Куприй.

По словам депутата, на протяжении 2011-2012 годов банда Тарана на заказ экс-мэра Каменского Сафронова организовал два покушения на его жизнь.

"Несколько переломов на своем теле я чувствую и до сих пор", - отмечает Куприй.

"Я сделаю все, чтобы такие как Таран были изолированы от общества. Начнем с 5 лет, а после его заключения, будут дополнительные сюрпризы. Кое-кто даст показания чтобы этот нелюдь из тюрьмы больше не вышел!", - пишет народный депутат.