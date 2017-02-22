Янукович отрицает, что отдавал приказ о силовом разгоне Майдана: "за этим стоят Клюев и Левочкин"

По данным Der Spiegel, говоря о том, кто в ноябре 2013 года отдал приказ насильно "зачистить" площадь, когда там стояли только разочарованные и безоружные студенты, Янукович вначале отрицал, что Майдан в то время все еще был мирным, пишет Цензор.нет.

Как отмечается, позже, он таки подтвердил, что были задействованы спецподразделения, но за этим стояли глава СНБО (Клюев Андрей Петрович - УНИАН) и глава Администрации Президента (Левочкин Сергей Владимирович – УНИАН).

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"И олигарх Дмитрий Фирташ, сбежавший в Вену. За его спиной они вели свою игру: они обманывали его и врали ему", - приводит слова Януковича издание.

В то же время, беглый экс-президент во время беседы то и дело сетовал на то, что его постоянно обводили вокруг пальца. В том числе министры иностранных дел Германии, Франции и Польши, которые приехали в Киев 20 февраля 2014 года для совместного обсуждения соглашения с представителями оппозиции.

Der Spiegel отмечает, что, по словам Януковича, он был фактически согласен на все, что ему предложили, в том числе на досрочные президентские выборы и изменение Конституции, - все ради того, чтобы не допустить кровопролития, однако все "изначально было маскарадом".

Напомним, ранее Янукович заявил, что не обращался к России с просьбой ввести войска в страну.

Как сообщал УНИАН, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Левочкин является автором идеи разгона Майдана. Тот, в свою чоередь, опроверг заявления главы МВД.