В Еврокомиссии заявляют, что договорились о газовом мониторинге
11:42, 09 января 2009Общество
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Эспуни комментирует ход переговоров
|Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.
«Сейчас есть детальная договоренность о мониторинговой миссии», - сказал он.
По его словам, с момента завершения переговоров в Брюсселе вчера вечером, Комиссия имела еще несколько контактов с российской и украинской сторонами. Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, в частности, провел телефонный разговор с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, а комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС – с российскими коллегами.
«Теперь срочно необходимо начать снабжение газа в ЕС без дальнейших задержек», - отметил представитель Еврокомиссии.
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