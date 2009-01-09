В Еврокомиссии заявляют, что договорились о газовом мониторинге

В Еврокомиссии говорят, что договоренность о мониторинговой миссии по газу достигнута.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.

«Сейчас есть детальная договоренность о мониторинговой миссии», - сказал он.

По его словам, с момента завершения переговоров в Брюсселе вчера вечером, Комиссия имела еще несколько контактов с российской и украинской сторонами. Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, в частности, провел телефонный разговор с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, а комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС – с российскими коллегами.

«Теперь срочно необходимо начать снабжение газа в ЕС без дальнейших задержек», - отметил представитель Еврокомиссии.