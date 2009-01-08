Инфляция в 2008 году превысила 22%

Индекс потребительских цен в прошлом месяце составил 102,1%, сообщил Государственный комитет статистики Украины. Таким образом, инфляция в декабре 2008 года оказалась несколько выше, чем в ноябре (1,5%), однако точно такой же, как в декабре 2007 года. Последним обстоятельством объясняется тот факт, что годовая инфляция в прошлом месяце (инфляция за 2008 год) не изменилась по сравнению с ноябрьским значением – 22,3%.

Напомним, в 2007 году инфляция равнялась 16,6%, а более высокий рост потребительских цен в последний раз был зафиксирован в 2000 году – на 25,8%.

Если в начале 2008 года основным инфляционным фактором в Украине являлось удорожание продуктов питания, то в последние месяцы года ситуация изменилась. В частности, в декабре продукты питания и безалкогольные напитки повысились в цене лишь на 1,1%. Сильнее всего подорожали в декабре:

- рыба и рыбопродукты – на 2,7%;

- молоко – на 3,9%;

- яйца – на 5,7%;

- масло – на 4,3%;

- фрукты – на 6,1%;

- безалкогольные напитки – на 2,7%.

Однако даже подешевели в прошлом месяце:

- подсолнечное масло – на 7,8%;

- животные жиры – на 1,9%;

- сахар – на 1,6%.

Цены на хлеб и хлебопродукты в декабре прошлого года остались на неизменном уровне по сравнению с ноябрем.

Главными причинами инфляционного роста в прошлом месяце стали существенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 7,5%) и удорожание импортных товаров вследствие девальвации гривни.

Наиболее значительно в декабре 2008 года подорожали виды ЖКУ:

- природный газ – на 35,1%;

- горячая вода и отопление – на 4,6%;

- содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

Рост цен на импортные товары вслед за падением гривни привел в прошлом месяце к удорожанию:

- одежды – на 1,4%;

- обуви – на 1,1%;

- мебели, ковров – на 2,7%;

- домашнего текстиля – на 2,8%;

- бытовой техники – на 6,7%;

- фармацевтической продукции – на 5,5%;

- транспортных средств – на 2,9%;

- аудиотехники, фотоаппаратуры, компьютеров – на 7,2%.

Из услуг и непродовольственных товаров подешевели в декабре только автомобильные топливо и масла – на 7,0%.

Цены производителей в прошлом месяце продолжали снижаться, как и три месяца подряд перед тем (с сентября). Индекс цен производителей в декабре – 99,6%, а за весь 2008 год – 123,0%. В 2007 году цены производителей повысились немного больше – на 23,3%.