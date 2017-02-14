Сегодня начнут продавать билеты на Евровидение-2017 (видео)
13:33, 14 февраля 2017Общество
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С сегодняшнего дня с 20:15 билеты на Евровидение-2017 можно приобрести через интернет.
Уже можно будет покупать билеты на Евровидение-2017 / Фото wikimedia.org
На шесть репетиций, два полуфинала и финал конкурса должны продать 70 тысяч билетов. Цена - от 8 до 500 евро.
Накануне творческая команда, которая работала над подготовкой песенного шоу, объявила, что уходит из-за непрозрачности финансовой стороны конкурса.
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Напомним, 62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция.
Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.
С сегодняшнего дня билеты на Евровидение-2017 можно купить через Интернет
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