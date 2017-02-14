Сегодня начнут продавать билеты на Евровидение-2017 (видео)

13:33, 14 февраля 2017
Общество
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С сегодняшнего дня с 20:15 билеты на Евровидение-2017 можно приобрести через интернет.

Уже можно покупать билеты на Евровидение-2017 / Фото wikimedia.org

На шесть репетиций, два полуфинала и финал конкурса должны продать 70 тысяч билетов. Цена - от 8 до 500 евро.

Накануне творческая команда, которая работала над подготовкой песенного шоу, объявила, что уходит из-за непрозрачности финансовой стороны конкурса.

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Напомним, 62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция.

Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #билеты#Евровидение-2017