Сегодня начнут продавать билеты на Евровидение-2017 (видео)

На шесть репетиций, два полуфинала и финал конкурса должны продать 70 тысяч билетов. Цена - от 8 до 500 евро.

Накануне творческая команда, которая работала над подготовкой песенного шоу, объявила, что уходит из-за непрозрачности финансовой стороны конкурса.

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Напомним, 62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция.

Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.