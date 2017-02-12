Евровидение-2017: названы имена победителей второго полуфинала национального отбора (видео)

Так, от жюри, в составе которого Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко, наибольшее количество баллов получил исполнитель ROZHDEN, наименьшее - indie-группа LETAY.

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В то же время, зрители больше всего голосов отдали за ILLARIA, а выступление LETAY оценили всего в один балл.

Кроме победителей, во втором полуфинале принимали участие LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, Panivalkova.

Напомним, 4 февраля состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. По результатам в финал вошли певица Татьяна Решетняк, которая выступает под сценическим псевдонимом TAYANNA и группа Сальто Назад.

Национальный отбор на Евровидение проходит с тремя полуфиналами - 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступают восемь исполнителей. Имя артиста, который представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля.

62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.