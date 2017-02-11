Умер известный поэт Богдан Бойчук, один из основателей Нью-Йоркской группы

Известный украинский поэт Богдан Бойчук, один из основателей Нью-Йоркской группы умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Zaxid.net.

Бойчук посещал Украину осенью 2016 – он приезжал во Львов, где читал свои стихи в театре Леся Курбаса.

Отмечается, что Бойчук - один из основателей Нью-Йоркской Группы, был соредактором поколения этой же группы «Новые Стихотворения» (1959-1971), инициатором и главным редактором нью-йоркско-киевского литературно-художественного квартальника «Свето-Вид» (1990-1999). Работал литературным редактором при месячнике «Современность» (Мюнхен), а именно от 1961-го года до 1973-го. Член национального Союза писателей Украины.

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В 2016 году во Львове вышел фильм Александра Фразе-Фразенка «САквариум» о Нью-Йоркской группе. Бойчук принимал участие в его презентации.