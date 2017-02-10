Почти половина читателей УНИАН считают, что принять #ExplosionChallenge от "Гиви" должен Захарченко – опрос

Так, 42% опрошенных считают, что следующим за главарем боевиков из батальона "Сомали" "Гиви" может быть ликвидирован главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко, свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

При этом 10% читателей считают, что следующим #ExplosionChallenge примет его "коллега" из так называемой "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий.

17% голосов в опросе набрал один из главных идеологов объединенной "Новороссии", экс-регионал Олег Царев, который, по имеющейся информации, сейчас находится в России.

Еще 15% читателей считают, что следующим может быть ликвидирован экс-глава спецслужб "ДНР" Александр Ходаковский, который еще в 2015 году попал в немилость в "ДНР".

А вот представители "ДНР" и "ЛНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин и Владислав Дейнего набрали лишь 4% и 1% голосов читателей соответственно.

Как сообщал УНИАН, в течение последнего года были ликвидированы сразу несколько известных боевиков, что в соцсережах уже окрестили как #ExplosionChallenge. В частности, осенью 2016 года в Донецке в лифте взорвали товарища "Гиви" – террориста "Моторолу". Кроме того, 4 февраля 2017 года в результате взрыва автомобиля в центре Луганска был ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.