В Киевсовете определились с новым названием для станции метро "Петровка"

Об этом сообщает основатель ГО «Громадський рух Почайна» Аннабелла Морина на своей странице в Facebook.

«Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании!

Следующий этап - 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киеврады. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую Историю!», – написала активистка, выступающая за переименование станции метро в честь практически исчезнувшего правого притока Днепра – Почайны.

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Справка. Почайна – легендарная, практически исчезнувшая река в Киеве, правый приток Днепра, вытекала из Иорданского озера на Оболони. Впадала в Днепр ниже урочища Крещатик и одноименного источника (современная Почтовая площадь) в районе нынешней колонны Магдебургского права, о чём на ней свидетельствует памятная табличка: «Здесь в 988 году в слиянии волн Днепра и Почайны Крестилась Русь».