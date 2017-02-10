В Киеве прошла акция "на велосипеде на работу" (фото, видео)

Как сообщает Ассоциация на своем официальном сайте, акция проведена в рамках Всемирного зимнего дня «На велосипеде на работу».

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«В зимний день “На велосипеде на работу” люди из разных стран по всему миру выбирают велосипед как вид транспорта, чтобы доехать на работу, учебу, по делам. Зимний День “На велосипеде на работу” проходит в этом году 10 февраля в всем мире, всем желающим предлагают зарегистрироваться на сайте Winterbiketoworkday.org, где на интерактивной карте будет видно, какой город мира является самым велосипедным зимой», – сообщают в Ассоциации.

«Ассоциация велосипедистов Киева знает, что климат не является препятствием для езды на велосипеде в Киеве в течение всего года. Поэтому мы призываем КГГА к созданию велосипедной инфраструктуры и содержание дорог зимой в чистом состоянии, а Киевавтодор – к учету велосипедного движения при реконструкции улиц», – добавили в организации.