«Укрзализныця» готова и дальше назначать дополнительные поезда для перевозки пассажиров во время зимних отпусков и каникул, если будут поступать заявки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

По информации ведомства, составы будут формироваться в востребованных направлениях согласно заблаговременно поданным заявкам.

По состоянию на 30 декабря украинские железные дороги назначили 52 дополнительных поезда. 22 из них будут курсировать в западном направлении: во Львов – 7, в Черновцы, Ивано-Франковск, Ворохту – 6, в направления Ужгорода, Чопа, Мукачево – 9.

Из столицы Украины в западном направлении назначены 13 дополнительных поездов: во Львов – 2, в Ивано-Франковск, Черновцы, Ворохту – 5, в Ужгород, Мукачево, Чоп – 6. Кроме того, в южном направлении из Киева назначены 4 дополнительных поезда, в направлении Донецка – 7 поездов.

«Укрзализныця» напоминает, что, кроме дополнительных поездов, в западном направлении из Киева будет курсировать 31 графиковый (круглогодичный) поезд.

Также 41 дополнительный поезд (из них 9 транзитных) назначили «Российские железные дороги».