В этом году воинов УПА планируется лишить клейма преступников на законодательном уровне - Вятрович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор УИНП Владимир Вятрович.

Он отметил, что в последние годы восприятие воинов УПА как тех, кто боролись за Украину, выросло в обществе с 27% до 41%. Большинство из тех, кто поддерживает признание УПА на государственном уровне, - это люди образованные, сказал историк.

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В связи с этим Вятрович убежден, что есть необходимость в распространении информации об УПА и о ее борьбе во время Второй мировой войны и после ее завершения.

Кроме того, он добавил, что больше всего УПА поддерживают в западной Украине, поскольку жители этого региона напрямую знают о деятельности этой организации, а чем дальше на восток и юг - тем больше людей находятся в плену советского мифа об УПА как врагах Украины.

Вятрович отметил, что просветительская кампания “УПА. Ответ непокоренного народа” будет состоять из двух частей: борьба УПА против нацизма и борьба против коммунизма.

”Появление УПА - это ответ на жестокую оккупационную политику, а впоследствии и на коммунистический тоталитарный режим. На первом этапе мы будем распространять информацию о борьбе УПА с нацистскими оккупантами. Это нужно для опровержения одного из ключевых советских мифов о коллаборационизме Украинской повстанческой армии. Этот миф по сей день используется российской пропагандой. Мы готовим специальную выставку об УПА в контексте других антинацистских движений Европы: сравнение УПА с польским антинацистским движением сопротивления, с французским движением сопротивления, югославским. Эту выставку мы презентуем в Киеве к 8 мая - годовщине завершения Второй мировой войны в Европе”, - сказал Вятрович.

Следующий этап кампании будет посвящен антикоммунистической борьбе УПА.

“Мы будет говорить о сопротивлении также в контексте борьбы с коммунизмом в других странах Восточной Европы. Эту выставку мы презентуем 14 октября, поскольку этот день символически считается днем созданием УПА”, - отметил директор УИНП.

Кроме того, в этом году состоится большая международная конференция в октябре на тему УПА.

Вятрович также подчеркнул, что Институт национальной памяти в этом году планирует на законодательном уровне избавить воинов УПА клейма преступников, которое на юридическом уровне до сих пор существует.

“Дело в том, что в Украине до сих пор действует советский закон о реабилитации жертв политических репрессий, который был принят в апреле 1991 года. Под действие этого закона не попадают ни повстанцы 20-х годов, ни - 40-50-х. Я надеюсь, что подготовленный нами законопроект будет принят”, - сказал он.