Сведения о 40 тысячах сотрудников НКВД попали в открытый доступ

По данным организации, в справочнике представлены краткие данные о 39 950 сотрудниках НКВД, получивших специальные звания системы госбезопасности с момента их введения в 1935 г. до начала 1941 г. Особенно пристальное внимание уделено времени с осени 1935 г. до середины 1939 г. – в справочник вошли практически все, кому спецзвание было присвоено в этот период.

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Как сообщается на сайте организации, предварительная версия справочника была издана в мае 2016 г. на CD. К моменту размещения справочника в интернете изменения и дополнения внесены примерно в 4500 биографических справок.

Согласно сообщению, главным источником сведений для справочника стали приказы НКВД СССР по личному составу. В справочнике приведены номера и даты приказов о присвоении спецзваний и об увольнении из НКВД, сведения о занимаемой на момент увольнения должности, а также информация о полученных государственных наградах и о награждении знаками «Почетный работник ВЧК-ГПУ».

Кроме этого, информация из приказов дополнена биографическими данными из других источников – в первую очередь, о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также о подвергшихся репрессиям.