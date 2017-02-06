В Украине стартовала регистрация для участия в ВНО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины

В частности, с помощью сервиса «Зарегистрироваться», размещенном на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, желающие принять участие в ВНО смогут заполнить и сформировать регистрационную карточку.

Как отмечают в Минобразования, во время заполнения регистрационной карты необходимо обратить внимание на раздел относительно выбора учебных предметов для прохождения ВНО.

В этом году для выпускников 2017 года первым обязательным предметом будет украинский язык и литература. Второй предмет нужно выбрать из математики и истории. Третий – из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия. Кроме того, можно сложить в форме ВНО еще один, четвертый предмет, который не является обязательным.

Выпускники прошлых лет обязательно должны сдавать ВНО только с украинского языка и литературы. Остальные три предмета – на их выбор.

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Комплект регистрационных документов выпускники 2017 года подают в учреждение, в котором обучаются, а выпускники прошлых лет и ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений присылают (желательно заказным письмом) на адрес регионального центра оценивания качества образования.

Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта.

Основная сессия ВНО будет проведена с 23 мая до 16 июня.

Также состоится дополнительная сессия с 3 до 12 июля, на которую можно будет зарегистрироваться с 3 до 20 мая.

Дополнительная сессия и регистрация предусмотрены для участников АТО и лиц, проживающих на временно оккупированной территории или на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, если такие лица не имели возможности зарегистрироваться в основной период.

Более подробную информацию о регистрации на ВНО можно узнать на сайте УЦОКО.

Как сообщал УНИАН, с 2019 года процедуры ВНО будут адаптированы для лиц с нарушением зрения, которые использовали в процессе обучения шрифт Брайля.

В Минобразования сообщили, что в 2017 году для поступления в высшее учебное заведение абитуриенты подают сертификаты внешнего независимого оценивания 2016 и 2017 годов и призвал абитуриентов не откладывать регистрацию на ВНО на последний день.