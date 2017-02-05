Специалисты отремонтировали линии электроснабжения к Авдеевке – Цеголко

Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

«Ремонтные бригады наконец завершили работы по восстановлению линии электроснабжения до Авдеевки, - об этом Президенту сообщил Вице-премьер министр Геннадий Зубко. Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта», – написал он.

По его словам, начался следующий этап – присоединение к трансформаторным подстанциям.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение, возникли проблемы с водо - и теплоснабжением. Не работала Донецкая фильтровальная станция.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередач возле Авдеевки. Днем 3 февраля председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников накануне, 2 февраля, начали ремонт на месте прорыва одного из вводов ЛЭП.

4 февраля утром группы специалистов снова вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки, однако ремонтные работы не удалось осуществить из-за прицельного огня оккупантов.

Сегодня, 5 февраля, в ГСЧС сообщили, что в квартирах жителей города есть тепло, вода подается по графику, впрочем электроснабжение отсутствует.