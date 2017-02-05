Нацбанк обратился к журналистам насчет задержания директора Департамента платежных систем

Об этом говорится в обращении пресс-службы НБУ в Facebook.

Задержание чиновника произошло 2 февраля силами следственных подразделений Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины.

«Пресс-служба НБУ обращается к журналистам с просьбой воздержаться от поспешных выводов, комментариев и предвзятых суждений относительно обстоятельств задержания ГПУ и СБУ директора Департамента платежных систем Национального банка. Как стало известно во время судебного заседания в пятницу 3 февраля 2017 года, арест состоялся по месту жительства ночью, а не на месте совершения преступления. Также во время упомянутого происшествия был обыск, а не задержание со взяткой, непосредственного факта получения неправомерной выгоды (взятки - УНИАН) также не было», - говорится в обращении пресс-службы.

В Нацбанке подчеркнули, что дело требует повышенного внимания правоохранительных органов. «Национальный банк, как неоднократно отмечалось, всесторонне содействует следствию и надеется на беспристрастное расследование и соблюдение принципа презумпции невиновности», - резюмировали в Нацбанке.

Читайте такжеНа Львовщине помощник нардепа погорел на взятке (фото)

Как сообщал УНИАН, 2 февраля сотрудники ГПУ и СБУ задержали директора одного из департаментов Нацбанка

и трех его сообщников при получении 25 тыс. долл. взятки. Как отметили в ГПУ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, чиновник НБУ разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс. долларов в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы «Платисервіс» для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства. Задержанному представителю Нацбанка было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины (в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенной с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам в посредничестве в ее получении).

Чиновнику НБУ суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тыс. грн, трое его сообщников помещены под домашний арест.