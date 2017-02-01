В Одесской области "черные береты" отбили аэродром у воображаемого противника (фоторепортаж)

Так, в соответствии с тактической обстановкой в районе выполнения задачи, противник (незаконные вооруженные формирования), занял один из аэродромов на юго-западе Одесской области, заблокировал его и удерживает.

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"Командир батальона решил определенными силами деблокировать аэродром, захватить его и уничтожить (захватить) противника. С этой целью морские пехотинцы для введения противника в заблуждение совершили ошибочный тактический воздушный десант посадочным способом. Основной тактический воздушный десант в составе десантно-штурмовой роты был высажен парашютно-десантным способом с двух самолетов. Десантники во взаимодействии с ротой морской пехоты и другими подразделениями, стремительными действиями одновременно с двух направлений вошли в положение непосредственного соприкосновения с противником, уничтожили его и завладели аэродромом", - рассказывают в ВМС о ходе учений.

Как отмечается, после этого «черные береты» организовали охрану и оборону аэродрома, разведывательно-поисковые действия в районе, патрулирование, поиск в районе определенных населенных пунктов диверсионно-разведывательных групп, тайников оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, взяли под контроль транспортные коммуникации, организовали взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.

Подводя предварительные итоги учений сил и войск ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко также отметил умелые действия корабельного состава, морских авиаторов, береговых артиллеристов, военнослужащих других подразделений.

Напомним, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск ВМС ВС Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника.

Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы на угрожающих направлениях, а также важных государственных объектов, взятие под контроль основных транспортных коммуникаций, обеспечения протидиверсионной обороны и тому подобное. Целью мероприятий является также углубление взаимодействия с местными органами власти и населением.