К учениям ВМС на юге Украины привлекли корабли, бронетехнику и летательные аппараты морской авиации (фоторепортаж)

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто - и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы.

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Корабельный состав проводит тактические учения по ведению минно-заградительных действий, по организации универсальной обороны корабля (судна), поражению надводных целей.

Как сообщал УНИАН, на территории Одесской и Николаевской областей 19 января стартовали учения по боевой готовности органов военного управления и воинских частей.