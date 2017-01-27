К учениям ВМС на юге Украины привлекли корабли, бронетехнику и летательные аппараты морской авиации (фоторепортаж)
14:54, 27 января 2017Общество
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В Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск Военно-морских сил ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто - и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы.
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Корабельный состав проводит тактические учения по ведению минно-заградительных действий, по организации универсальной обороны корабля (судна), поражению надводных целей.
Как сообщал УНИАН, на территории Одесской и Николаевской областей 19 января стартовали учения по боевой готовности органов военного управления и воинских частей.
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