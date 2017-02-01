В Днепре СБУ задержала интернет-сепаратиста

В 2014 году 27-летний работник филиала российской ІТ-компании через интернет познакомился с террористами «ДНР/ЛНР», которые воюют против Украины на востоке государства, сообщает пресс-центр СБ Украины.

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Выполняя задание боевиков, злоумышленник создал и администрировал группы в социальных сетях, где распространял материалы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России.

Также сообщник террористов собирал и передавал подельникам данные об общественно-политической и социальной ситуации в Днепропетровской области. Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.