Ющенко и Алиев обсудили подготовку Совета президентов
23:32, 24 декабря 2008Общество
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Сообщает пресс-служба Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ обсудили подготовку заседания Совета президентов Украины и Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины со ссылкой на телефонный разговор двух президентов.
Во время разговора В.ЮЩЕНКО поздравил И.АЛИЕВА с днем рождения.
В ходе беседы лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в энергетической сфере.
Президенты Украины и Азербайджана обменялись новогодними поздравлениями и выразили общее желание продолжать в новом году развитие стратегического партнерства на благо народов обоих государств.
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