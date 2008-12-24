Ющенко и Алиев обсудили подготовку Совета президентов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ обсудили подготовку заседания Совета президентов Украины и Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины со ссылкой на телефонный разговор двух президентов.

Во время разговора В.ЮЩЕНКО поздравил И.АЛИЕВА с днем рождения.

В ходе беседы лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в энергетической сфере.

Президенты Украины и Азербайджана обменялись новогодними поздравлениями и выразили общее желание продолжать в новом году развитие стратегического партнерства на благо народов обоих государств.