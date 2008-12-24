Американская киноакадемия начала "Оскаровский" сезон

В США начался первый раунд определения лауреатов премии «Оскар»: бюллетени для голосования разосланы членам Американской киноакадемии.

5810 членов академии, наделенных правом голоса, должны определить имена актеров и названия фильмов, которые войдут в шорт-лист номинантов, который будет обнародован 22 января, передает Би-Би-Си.

Затем начнется второй тур голосования, итоги которого будут подведены на официальной церемонии вручения премии 22 февраля.

На этот раз церемонию будет вести австралийский актер Хью ДЖЕКМАН.

Основными претендентами на победу в номинации "Лучший фильм года" являются "Миллионер из трущоб" британского режиссера Дэнни БОЙЛА и "Загадочное дело Бенджамина Баттона" с Брэдом ПИТТОМ в главной роли.

Членами Американской киноакадемии являются актеры, режиссеры, а также представители других специальностей, занятых в киноиндустрии.

Бюллетени для голосования были разосланы во вторник, вернуть их предписывается не позднее 12 января для подсчета голосов и определения номинантов.

На прошлой неделе был обнародован список номинантов на премию Американской гильдии киноактеров, который часто служит ориентиром для определения потенциальных лауреатов «Оскара».

Британская актриса Кейт УИНСЛЕТ вошла в шорт-лист сразу в двух номинациях, за главную женскую роль в фильме "Дорога перемен" и роль второго плана в послевоенной драме "Чтец".

Политическая биография "Милк" и экранизации пьес "Сомнение" и "Фрост против Никсона" номинированы на награду Гильдии киноактеров за лучшую совместную работу - эквивалент номинации киноакадемии за лучший фильм.