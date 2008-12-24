Нацсовет разрешил ретрансляцию 14 телеканалов (список)

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разрешил ретрансляцию 14 иностранных телеканалов, в том числе 13 российских.

Как сообщается на сайте Нацсовета Украины по телерадиовещанию, 23 декабря совет принял решение об усилении ответственности провайдеров программной услуги за ретрансляцию иностранных каналов и дополнил перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и ретрансляция которых на территории Украины не ограничивается, согласно части 1 статьи 42 закона Украины „О телевидении и радиовещании”, 14 каналами, 13 из которых – российские.

В список вошли такие российские каналы: канал боевых искусств „Боец”, “Наш футбол”, “Многосерийное ТВ”, “Индия ТВ”, “Авто плюс”, “Интересное ТВ”, “Ля-минор ТВ” (жанровые программы и музыкальные видеоклипы в стиле „Русский Шансон”), “ТВ Бульвар” (программы и документальные фильмы), “Кухня ТВ”, “Сарафан” (информационно-развлекательный), “Радость моя” (детский) и “24 Док”.

Также в список разрешенных телеканалов вошел русскоязычный британский канал Zее TV.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября вступило в силу решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, которое обязывает провайдеров кабельного телевидения страны изъять из перечня программных продуктов неадаптированные к украинскому законодательству телепрограммы.