Растрата средств при строительстве "Стены" на границе с Россией: НАБУ приблизилось к сообщению подозрений чиновникам

14:16, 31 января 2017
Общество
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Национальное антикоррупционное бюро Украины в уголовном производстве относительно нецелевого использования средств во время реализации так называемого проекта “Стена” в Харьковской области приблизилось к объявлению о подозрении определенному кругу лиц.

Выявлено нецелевое использование средств при реализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.

“Есть наработки, много работы сделано, и мы движемся к первым подозреваемым”, - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, проект «Европейский вал» - односторонняя инициатива украинского руководства по оборудованию границы с Россией. Изначально проект назывался «Стена».

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта, - 4 млрд грн. В рамках проекта планируется обустройство траншей, рвов, заборов, а также специальных объектов.

На первом этапе с 2015 года проводилось обустройство границы с РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе строительства запланировано в Луганской и Донецкой областях.

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Группа народных депутатов направила обращение руководителям НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Службы безопасности и Минобороны с требованием провести тщательную проверку строительства фортификационного сооружения "Стена" на границе с Россией.

В ноябре Сытник заявлял, что в НАБУ надеются не раньше февраля информировать общественность о возможных нарушениях при реализации проекта "Стена". Соответствующее уголовное производство зарегистрировано Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

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Теги: #НАБУ#строительство#стена