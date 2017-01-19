В Харьковской области приостановлено строительство "Стены" на границе с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

“Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается”, - сказала Светличная.

Она добавила, что на сегодняшний день в пределах Харьковской области проводятся работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта “Стена” сооружений на границе с Россией.

“На сегодняшний день ведется поддержка тех сооружений и строительных работ, которые уже были проведены. Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Тот объем работ, который был проведен, на сегодня находится в надлежащем состоянии. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то мне на сегодняшний день известна информация, что пока что продолжаться этот проект не будет”, - сказала председатель ОГА.

Светличная при этом отметила, что в рамках усиления обороноспособности региона Харьковская область уже построила 31 опорный пункт для личного состава.

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Как сообщал УНИАН, проект «Европейский вал» - инициатива украинского руководства по оборудованию границы с Россией. Изначально проект назывался «Стена». О начале его реализации заявил в сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Планируется, что его реализация будет завершена до конца 2018 года.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта, - 4 млрд грн.

На первом этапе с 2015 года проводится обустройство границы с РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе строительства запланировано в Луганской и Донецкой областях.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что, согласно плану, в 2016 году работы запланировано закончить в пределах Харьковской и в Луганской областях. В то же время, по ее информации, по состоянию на июль из 200 млн грн, предусмотренных бюджетом для их выполнения, было получено 60 млн грн.

В 2015 году на реализацию проекта "Стена" из госбюджета было выделено и освоено 400 млн грн.