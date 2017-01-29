Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло желто-голубым цветом (фото)
20:34, 29 января 2017Общество
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Над оккупированной Керчью вчера можно было увидеть необычное северное сияние, напоминавшее цвета украинского флага.
Над Крымом небо окрасилось в желто-голубые цвета / Фото espreso.tv
Об этом сообщают российские СМИ, передает Эспрессо.TV.
В субботу вечером около 22 часов жители Керчи около полутора часов наблюдали в небе над городом огромные световые столбы разных цветов.
Символично, что именно над Крымом небо окрасилось в желто-голубые цвета.
По одной из версий, это необычное явление - результат преломления городского света ледяными кристаллами.
Но, судя по его гигантским размерам, вероятнее всего, что это северное сияние, которое сместилось на юг.
Фото espreso.tv
Фото espreso.tv
"Керчь вчера. Красноречивее не бывает", - прокомментировал явление нардеп Владимир Арьев.
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