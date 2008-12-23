БЮТ помогает экс-судье Зваричу избежать уголовной ответственности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утверждает, что БЮТ помогает обвиненному во взяточничестве экс-председателю Львовского апелляционного административного суда Игорю ЗВАРИЧУ избежать криминальной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее творится сегодня».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Печерский районный суд Киева, «который находится далеко от Львова, под давлением народного депутата ПОРТНОВА, который действует по указанию премьер-министра», рассматривает вопрос об отмене уголовного дела против И.ЗВАРИЧА.

В связи с этим Президент выразил возмущение тем, какое отношение Печерский райсуд Киева может иметь к этому делу.

Он напомнил, что ранее обратился в Высший совет юстиции с просьбой отстранить И.ЗВАРИЧА от выполнения обязанностей, а в Совет судей направил ходатайство о снятии этого человека с должности главы суда.

Президент также отметил, что после этого ВР приняла решение о том, что И.ЗВАРИЧ может быть привлечен к ответственности. Вместе с тем В.ЮЩЕНКО добавил, что “этого человека, очевидно, придется еще долго искать”.

Справка УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

18 декабря Верховная Рада дала согласие на задержание и арест И.ЗВАРИЧА.