ВМС показали обстрелянное Россией украинское военное судно (фото)

15:32, 27 января 2017
Общество
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В ВМС Украины ответили на заявление одного из представителей руководства силовых структур Российской Федерации о якобы обстреле водолазным украинским судном "Почаев" буровых платформ "Черноморнефтегаза".

Об этом Военно-морские силы Украины сообщают на своей странице в Facebook.

Так, ВМС продемонстрировали следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев", что свидетельствует об его обстреле россиянами.

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"На приведенных фото вы можете в этом убедиться. Возникает вопрос – так кто же виноват на самом деле и сколько еще нужно доказательств, чтобы продемонстрировать миру подлость и лицемерие государства под условным названием "нас здесь нет"?" - говорится в сообщении Военно-морских сил.

В ВМС добавили, что стараются не идти на конфронтацию, быть выдержанными, несмотря на отсутствие поводов.

Напомним, в начале декабря прошлого года ГПУ зафиксировала, как Россия использует буровые платформы Украины в Черном море.

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Теги: #обстрел#Украина#Россия#судно