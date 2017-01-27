ВМС показали обстрелянное Россией украинское военное судно (фото)

Об этом Военно-морские силы Украины сообщают на своей странице в Facebook.

Так, ВМС продемонстрировали следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев", что свидетельствует об его обстреле россиянами.

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"На приведенных фото вы можете в этом убедиться. Возникает вопрос – так кто же виноват на самом деле и сколько еще нужно доказательств, чтобы продемонстрировать миру подлость и лицемерие государства под условным названием "нас здесь нет"?" - говорится в сообщении Военно-морских сил.

В ВМС добавили, что стараются не идти на конфронтацию, быть выдержанными, несмотря на отсутствие поводов.

Напомним, в начале декабря прошлого года ГПУ зафиксировала, как Россия использует буровые платформы Украины в Черном море.