ГПУ зафиксировала, как Россия использует буровые платформы Украины в Черном море

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В прокуратуре отметили, что военной прокуратурой был зафиксирован факт изменения навигационных данных принадлежащих Украине буровых платформ, которые незаконно используются под флагом РФ. "Офицерами военной прокуратуры Южного региона Украины совместно с Государственной пограничной службой Украины, представителями других правоохранительных органов и государственных структур 30 ноября и 1 декабря 2016 года осуществлен выход с Одесского газового месторождения в Черном море", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия военными прокурорами в пределах компетенции обеспечено фиксирование факта изменения навигационных данных принадлежащих Украине буровых платформ, которые незаконно используются под флагом РФ. "В настоящее время на них находятся вооруженные военные подразделения", - отметили в ГПУ.

Кроме того, в нарушение установленных международных правил руководство буровых платформ отказалось вести радиообмен в соответствии с международными правилами и игнорировало запросы украинских пограничников.

"Ракетный катер ВМФ РФ "Пытливый" с бортовым номером 868, который появился в данном районе, открыто заявил, что он устанавливает режим плавания для других судов, чем тоже нарушил нормы международного морского права", - отмечается в сообщении.

Также российские военные, совершая опасное маневрирование, создавали угрозу мореходству, не соблюдая норм Конвенции о Международных правилах предотвращения столкновений судов на море 1972 года, отметили в ГПУ.

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"Все нарушения зафиксированы в соответствующих процессуальных и других документах, которые, среди прочего, могут существенно усилить позицию Украины в органах международной юрисдикции по делам против Российской Федерации", - подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины провела специальную морскую операцию по освещению ситуации в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения, в северо-западной части Черного моря.

1 декабря в 65 милях к югу от Одессы кораблем Морской охраны "Григорий Куропятников" были выявлены две работающие самоподъемные буровые установки, захваченные Россией в период оккупации Автономной Республики Крым. Суднокоманды буровых установок и другие, в т. ч. вооруженные лица, не отвечали на неоднократные запросы украинских пограничников.

Затем в район Одесского газового месторождения подошел российский военный корабль, который с нарушением норм международного морского права совершил опасное маневрирование вблизи украинского корабля.

Все нарушения задокументированы и переданы представителям правоохранительных органов, прокуратуры.