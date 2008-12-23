Газпром предупредил, что отныне будет требовать деньги вперед

ОАО "Газпром" намерен улучшить платежную дисциплину покупателей газа, прежде всего стран бывшего СССР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Газпрома», соответствующие принципы антикризисной финансовой стратегии компании одобрил сегодня совет директоров «Газпрома».

"В области управления оборотным капиталом основными принципами антикризисной финансовой стратегии являются меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности и минимизации "замораживания" ликвидных средств группы "Газпром". В числе этих мер - улучшение платежной дисциплины покупателей газа - республик бывшего Советского Союза", - сообщает пресс-служба "Газпрома".

Кроме того, "Газпром" планирует более широкое применение авансовой формы расчетов при поставках газа российским потребителям, а также оптимизацию закупок товарно-материальных ресурсов.