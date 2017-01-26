Судья Соломенского райсуда Киева задержан на взятке в 22 тысячи долларов
Судью Соломенского районного суда города Киева сегодня задержали при получении 22 тыс. долларов за содействие в снятии ареста находившееся в залоге имущество.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
«Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22 тыс. долларов за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось в залоге!», - написал он.
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«Это длинный путь - косить и вырывать сорняки. Но, шаг за шагом - и станет чище», - добавил глава МВД.
Ранее УНИАН сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на допрос.