Судья Соломенского райсуда Киева задержан на взятке в 22 тысячи долларов

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22 тыс. долларов за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось в залоге!», - написал он.

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«Это длинный путь - косить и вырывать сорняки. Но, шаг за шагом - и станет чище», - добавил глава МВД.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на допрос.