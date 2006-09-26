В Киев прибыл Президент Израиля

Президент Израиля Моше КАЦАВ прибыл в Киев по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО для участия в мероприятиях, посвященных 65-летию трагедии в Бабьем Яру.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

М.КАЦАВ прибыл в Киев вчера вечером около 23.00. В аэропорту “Борисполь” его встречали, в частности, заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО и от руководства Киева - заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

Как сообщал УНИАН, в июле Президент Украины В.ЮЩЕНКО пригласил руководителей более 50 стран мира, а также лидеров международных организаций посетить в сентябре Украину для участия в международном форуме “Let my people live!”, посвященном памяти жертв Бабьего Яра.