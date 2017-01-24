"И днем, и ночью": украинские десантники отработали учебно-боевые задачи (фоторепортаж)
На одном из общевойсковых полигонов десантники 81 отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины отрабатывали учебно-боевые задачи во время наступления отделений и взводов при поддержке штатных артиллерийских подразделений, а также при условиях работы артиллерии противника.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, учения проводились как днем, так и ночью с использованием штатных средств ночного видения, новейших тепловизионных прицелов и тепловизоров.
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По словам командира подразделения, десантники выдвигались на позиции для наступления, проводили развертывание в боевой порядок и при поддержке легкобронированной техники наступали на позиции условного противника.
"Следует заметить, что каждое отделение во взводе выполняло конкретно поставленную ему задачу. Оценивались в этих учениях тактические действия, качество огневого поражения и временные показатели, — рассказал офицер.
В общем, военные 81-й отдельной аэромобильной бригады после 3 дней учений показали хорошие и отличные результаты, за что были поощрены командованием воинской части.