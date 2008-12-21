Девять обезглавленных тел обнаружены на юге Мексики в штате Герреро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Жители города Чильпансинго (Chilpancingo) сначала нашли человеческие головы в пластиковых сумках, затем спустя несколько часов были обнаружены обезглавленные тела уже в других местах города.

"Все жертвы были мужчинами", - заявили в полиции, не комментируя, связаны ли убийства с атаками местной наркомафии, из-за которых в этом году были убиты 5300 человек.

Несмотря на крайние меры, принимаемые правительством, включая привлечение армии для борьбы с организованной преступностью и наркобаронами, властям пока не удалось обуздать волну насилия, захлестнувшую мексиканские города в последнее время. На борьбу с преступностью брошены 36 тысяч солдат.

Захлестнувшая Мексику волна насилия в этом году стала ответом наркомафии на действия правоохранительных органов и армии, которые провели ряд успешных операций против преступных группировок. Наиболее криминогенными штатами Мексики считаются Дуранго, Синалоа, Герреро и Чиуауа.