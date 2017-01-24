"Двигаться вперед": в Минобороны рассказали, как потратят выделенные из госбюджета 64,5 миллиона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

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«Объем расходов в 64,5 млрд грн, предусмотренный Минобороны Украины на текущий год, обеспечит восстановление около 800 единиц вооружения и военной техники, подготовку более 250 экипажей Воздушных сил и свыше 120 экипажей армейской авиации, проведение бригадных тактических учений 25 бригад, переоснащение почти двух третей стационарной компоненты системы связи цифровыми средствами, питание личного состава с учетом роста цен, медицинское и санаторное лечение свыше 3 тыс. 700 ветеранов и инвалидов войны и около 10 тыс. военнослужащих и членов их семей, в том числе реабилитацию участников АТО», - заявил он.

Также, по словам Гуцуляка, в этом году на подготовку и содержание фондов мест постоянной дислокации, подготовку фондов для размещения вновь созданных подразделений и подразделений в районе проведения АТО предусмотрено почти 150 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что его ведомство получило достаточный бюджет для поддержания уровня боеспособности Вооруженных сил.

По его словам, бюджет министерства на следующий год значительно увеличился по сравнению с 2016 годом.

“Те деньги, которые мы получили, их достаточно, чтобы поддержать уровень и двигаться вперед. Я имею в виду 64 млрд грн, плюс 4 млрд государственных гарантий. Мы имеем столько денег, сколько страна сегодня может дать армии”, - сказал Полторак.