Запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС

В воскресенье запущен первый гидроагрегат Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. Экспериментальный пуск состоялся в 7:25 .

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Генерального подрядчика строительства Днестровской ГАЭС, процессом запуска агрегата руководил Герой Украины, академик, председатель правления ОАО «Укргидроэнерго» Семен ПОТАШНИК.

Пуск первого гидроагрегата мощнейшей ГАЭС Европы приурочен к Дню энергетика. Этот уникальный гидроагрегат назван «Слава», отмечается в сообщении.

По словам генерального директора ООО «Энергопром» Сергея ЛИСНИЧЕНКО, первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС, ротор которого имеет вес 780 тонн, а статор – 540 тонн, в движение привела одна из турбин Днестровской ГЭС-1, которая размещена на расстоянии почти 20 километров.

Громадную массу гидроагрегата, имеющего огромный маховой момент, медленно приведено в движение с нарастающим ускорением тока от Днестровской ГЕС-1, частота которого плавно росла от нуля до 50 герц. «Такой режим частотного пуска – «спина к спине» стал уникальным экспериментом в развитии энергетики Украины. Экспериментальный пуск прошел успешно, гидроагрегат переведен в режим работы синхронного компенсатора. Отныне гидроагрегат «Слава» стал одним из мощнейших обратных агрегатов мира», – прибавил С.ЛИСНИЧЕНКО.

Он также сообщил, что в мае 2009 года гидроагрегат будет переведен в насосный, а в сентябре – в генераторный режим. Мощность гидроагрегата «Слава» - 430-480 МВт.

Заказчиком строительства Днестровской ГАЭС является ОАО «Укргидроэнерго», главным подрядчиком – ООО «Энергопром». В целом на строительстве этого объекта заняты 50 субподрядных организаций, ежедневно здесь работает до 3 тысяч человек. Все оборудование, большинство из которого является уникальным и не имеет мировых аналогов, изготовлено отечественными машиностроителями, в частности заводами «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Энпасэлектро». В этом году на строительстве Днестровской ГАЭС освоено свыше 700 млн. грн., отметили в пресс-центре.

Справка УНИАН. Строительство Днестровской ГАЭС начато 25 лет назад близ города Новоднестровск Черновицкой области на реке Днестр. Днестровская ГАЭС будет иметь общую мощность 2,3 тыс. МВт. Здесь будут работать 7 гидроагрегатов. Это самая крупная гидроаккумулирующая станция в Европе и шестой по масштабу проект гидроэнергетики в мире.

Соблюдение графика строительно-монтажных работ на этом пусковом объекте лично проверяли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая 4 декабря с.г. приняла участие в заполнении водой нижнего бассейна станции. Весь ход работ на этом объекте находится на контроле у министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА.

Днестровская ГАЭС позволит укрепить энергетическую конкурентоспособность Украины, регулировать график нагрузок в ее энергосистеме в соответствии с мировыми стандартами соотношения базовой и пиковой мощностей, а также стать своеобразным аварийным резервом электроэнергии.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала Днестровскую ГАЭС экологическим объектом №1 в Украине и заявила, что эта ГАЭС позволит стране получить часть энергетической независимости, о «которой так много говорили на протяжении последних лет».

Кроме того, премьер-министр подчеркивает, что Днестровская ГАЭС является возобляемым источником энергии, благодаря которому страна может экономить значительные объемы природного газа. Поэтому, как подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, на примере Днестровской ГАЭС необходимо показать, как завершать работы на многих подобных объектах.