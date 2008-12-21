Луценко: Сандея Аделаджу еще не допросили

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО настаивает, что пастор «Посольства Божьего» Сандей АДЕЛАДЖА замешан в финансовой схеме группы «Кингз Кепитал».

Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда» в Украине».

«Основываясь на материалах следствия и допросах подозреваемых, я настаиваю на том, что имел право сделать такое заявление. АДЕЛАДЖА причастен к данной афере. Но это не означает, что он обвиняемый или подозреваемый. Степень его ответственности за деятельность пирамиды установит следствие», - сказал министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что С.АДЕЛАДЖУ еще не допросили по данному делу.

«Сначала мы должны разобраться с исполнителем, потом найти посредников и уж затем заняться организатором. Вообще пострадавшие из Церкви Божьей уже митингуют и требуют защитить их пастыря от меня. Я много читал о сектах, но такого поведения не ожидал. Да никакая тут не паника. Это циничное ограбление доверчивых украинцев. Между тем вопрос финансовых махинаций касается уже Одессы, Полтавы, Харькова и других городов. И моя просьба к каждому, кто пострадал: немедленно обращайтесь с заявлением в милицию», – подчеркнул глава МВД.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что у него есть основания утверждать, что пастор “Посольства Божьего” С.АДЕЛАДЖА замешан в финансовой схеме группы «Кингз Кепитал».

Столичная милиция задержала руководителя финансовой компании «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО по обвинению в мошенничестве со средствами граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления от около 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кепитал» не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.

Он проинформировал, что милиция располагает информацией о том, что вложенные гражданами средства «наличностью вывозились за пределы Украины… Сумма средств, полученных от граждан, превышает 100 млн. долларов».