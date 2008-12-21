В Николаеве задержали «минера» горисполкома
01:38, 21 декабря 2008Общество
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Предварительно решили: хулиган
Сотрудники николаевской милиции задержали человека, который в пятницу анонимно сообщил о заминировании помещения горисполкома Николаева.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанный сделал это из хулиганских побуждений.
По информации ДСО, из-за этого из горисполкома на время обследования были эвакуированы 70 человек. Взрывоопасные предметы не обнаружены.
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