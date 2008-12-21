В Николаеве задержали «минера» горисполкома

Сотрудники николаевской милиции задержали человека, который в пятницу анонимно сообщил о заминировании помещения горисполкома Николаева.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанный сделал это из хулиганских побуждений.

По информации ДСО, из-за этого из горисполкома на время обследования были эвакуированы 70 человек. Взрывоопасные предметы не обнаружены.