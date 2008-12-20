Черновецкий обещает дать Киевэнерго 500 миллионов

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ 12 декабря обратился к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой не отключать подачу газа энергогенерирующим объектам столицы и пообещал выплатить предприятию «Киевэнерго» около 500 млн. грн. для погашения задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом пишет газета "Зеркало недели" (№ 48(727) 20-26 декабря), ссылаясь на соответствующее письмо, текстом которого располагает издание.

В письме глава Киевской городской государственной администрации, в частности, сообщает, что в 2008 году из столичного бюджета было выделено 414,4 млн. грн., которые перечислены для погашения задолженности АК «Киевэнерго» перед «Нафтогазом».

«С целью обеспечения отопительного сезона в городе Киеве, прошу вас, уважаемый Олег Викторович (председатель правления «Нафтогаза» Олег ДУБИНА - УНИАН), не принимать мер принудительного ограничения газоснабжения энергогенерирующих объектов АК «Киевэнерго», - говорится в письме.

Мэр столицы обещает, что КГГА из столичного бюджета возместит АК «Киевэнерго» разницу в тарифах на тепловую энергию в сумме 274,8 млн. грн., а также окажет помощь «Киевэнерго» в получении дополнительных средств от потребителей в сумме 220 млн. грн. для расчетов за потребленный газ.

В то же время, по данным газеты, эти средства по состоянию на 18 декабря так и не были перечислены.

Напомним, 11 декабря «Нафтогаз» ограничил поставки газа «Киевэнерго» из-за задолженности, которая по состоянию на минувшую пятницу превышала 360 млн. грн. АК «Киевэнерго», в свою очередь, прекратила подачу горячей воды в жилые дома и административные здания в зоне обслуживания киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

«Киевэнерго» не может покрыть задолженность, поскольку Киевская городская госадминистрация задерживает выплату предприятию компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию.

Мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ 12 декабря сообщил, что КГГА подала в суд на «Нафтогаз» с требованием запретить осуществлять действия по отключению газоснабжения, а также возобновить подачу тепла ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.