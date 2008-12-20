Верховный Суд и Совет судей хотят знать, что творится в судах

Верховный Суд Украины и Совет судей Украины изучают состояние осуществления судопроизводства административными судами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, решение об изучении состояния осуществления судопроизводства административными судами принято председателем Верховного Суда Украины Василием ОНОПЕНКО и председателем Совета судей Украины Петром ПИЛИПЧУКОМ.

В соответствии с совместным распоряжением, образована рабочая группа, которая в период с 16 декабря 2008 года по 1 февраля 2009 года будет проводить это изучение и окажет административным судам методическую помощь.

В состав рабочей группы входят судьи и работники аппарата ВСУ, судьи Высшего административного и Высшего хозяйственного судов Украины, судьи общих апелляционных и местных судов, члены Совета судей Украины и работники Государственной судебной администрации.

Рабочая группа изучает состояние осуществления правосудия, в частности, Высшим административным судом Украины, Львовским апелляционным административным судом, а также Ивано-Франковским и Львовским окружными административными судами.

После завершения изучения его материалы будут поданы председателю Верховного Суда и председателю Совета судей для решения вопроса об их рассмотрении на совместном заседании президиума ВСУ и президиума Совета судей.

Отдельно изучаются обстоятельства соблюдения законодательства при проведении процессуальных действий правоохранительными органами во Львовском апелляционном суде и Ивано-Франковском окружном административном суде.