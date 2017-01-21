МИД Украины призвал международное сообщество повлиять на РФ с требованием освободить журналиста Семену

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

«Осуждаем незаконные действия оккупанта. Призываем международных партнеров повлиять на РФ с требованием прекратить преследования Николая Семены и других украинских граждан», - написала она.

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2/2 Засуджуємо незаконні дії окупанта. Закликаємо міжн партнерів вплинути на РФ з вимогою припинити переслідування М.Семени та інших укр гр — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 січня 2017 р.

Также Беца заявила, что Семену преследуют по политическим мотивам.

«Журналист Николай Семена преследуется по политическим мотивам. За отстаивание свободы слова. За защиту Родины», - отметила пресс-секретарь МИД.

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1/2 Журналіст М.Семена переслідується за політ мотивами. За відстоювання свободи слова. За захист Батьківщини! https://t.co/oidR3W0u8p — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 січня 2017 р.

Как сообщал УНИАН, в аннексированном Крыму Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме.

По версии следствия, крымский журналист «подготовил статью под названием «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма», в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России».

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. Против автора Радио Свобода Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, однако положительного ответа пока не поступало.