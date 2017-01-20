Военные учения на юге Украины: в Минобороны рассказали подробности (фоторепортаж)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«На днях с подразделениями противовоздушной обороны и артиллерии оперативно-тактической группировки «Юг» были проведены совместные занятия по боевой подготовке», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время мероприятия военнослужащие отрабатывали вопросы организации взаимодействия между подразделениями ПВО и артиллерии в ходе совершения марша, занятия огневых позиций в районе развертывания для выполнения задач огневого поражения условного противника.

Кроме того, ракетчики осуществляли противовоздушное прикрытие артиллерийских подразделений от ударов средств воздушного нападения, а также препятствовали ведению разведки с применением беспилотных летательных аппаратов.

«Несмотря на сложные погодные условия — мороз и ветер- защитники неба справились со всеми поставленными задачами. Учебные бои молодых военнослужащих вели опытные воины, которые имеют за плечами опыт участия в АТО», - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что во время проведения занятий акцент был сделан на соблюдении мер безопасности.

По оценке руководителей оперативно-тактической группировки «Юг», плановое занятие достигло своей цели, техника в сложных погодных условиях не подвела, а личный состав получил практический опыт применения вооружения и военной техники.