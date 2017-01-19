"Блокпосты на дорогах и колонны техники": на юге Украины стартуют военные учения

10:32, 19 января 2017
Общество
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На территории Одесской и Николаевской областей стартуют учения по боевой готовности органов военного управления и воинских частей.

Фотоиллюстрация / REUTERS

Как сообщает пресс-центр Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook, в связи с учениями будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия.

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"Просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий. Также обращаемся с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие", - добавили в ВМС ВСУ.

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Теги: #учения#ВМС ВСУ