"Блокпосты на дорогах и колонны техники": на юге Украины стартуют военные учения
10:32, 19 января 2017Общество
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На территории Одесской и Николаевской областей стартуют учения по боевой готовности органов военного управления и воинских частей.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Как сообщает пресс-центр Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook, в связи с учениями будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия.
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"Просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий. Также обращаемся с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие", - добавили в ВМС ВСУ.
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