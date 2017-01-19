Празднование Крещения в Украине: в ледяную воду ныряют целыми семьями (фото, видео)
День массовых купаний сегодня проходит в Украине.
В последнее время это занятие в Украине стало делом популярным.
Люди верят в то, что в этот день вода становится целебной и заболеть невозможно.
В частности в Киеве обустроили десятки подобных мест. Люди ныряют с самого утра и некоторые приходят целыми семьями, даже с маленькими детьми.
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Некоторые из людей воспринимают эти купания не как религиозный обряд, а более как способ популяризации здорового образа жизни и возможность испытать самого себя.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, православные и греко-католики празднуют третий самый большой праздник, который завершает цикл Рождественских праздников - Крещение или Богоявление Господне.