Празднование Крещения в Украине: в ледяную воду ныряют целыми семьями (фото, видео)

В последнее время это занятие в Украине стало делом популярным.

Люди верят в то, что в этот день вода становится целебной и заболеть невозможно.

В частности в Киеве обустроили десятки подобных мест. Люди ныряют с самого утра и некоторые приходят целыми семьями, даже с маленькими детьми.

Читайте такжеНа одесском пляже около 300 человек приняли участие в Крещенском купании

Некоторые из людей воспринимают эти купания не как религиозный обряд, а более как способ популяризации здорового образа жизни и возможность испытать самого себя.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, православные и греко-католики празднуют третий самый большой праздник, который завершает цикл Рождественских праздников - Крещение или Богоявление Господне.