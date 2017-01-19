Сегодня православные и греко-католики празднуют Крещение
Сегодня, 19 января, православные и греко-католики празднуют третий самый большой праздник, который завершает цикл Рождественских праздников - Крещение или Богоявление Господне.
Церковь рассматривает Крещение Господнее как "праздник просвещения" народов, поскольку, согласно ее учению, именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.
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Христианский мир отмечает праздник Крещения 19 января.
Его еще называют Иорданом. Иордан (от названия реки Иордан в Палестине) - народное название христианского обряда освящения воды. Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордане, описанном в Евангелиях. Праздник имеет и другое название - Богоявление, - которое происходит от того, что, согласно библейским рассказам, во время крещения Иисуса на него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и голос послышался с неба: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение ".
Накануне - 18 января - люди постятся. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя заря. К столу подают постные блюда. Утром 19 января в церквях святят воду. Считается, что на Иордан вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, излечивая телесные и духовные болезни.