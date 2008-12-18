Эксперт считает, что банки будут наказаны за жадность

На валютном рынке сегодня играет не население, а узкий круг профессиональных участников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-президент и инвестиционный управляющий Foyil Asset Management Ukraine Дмитрий МОШКАЛО.

«На этом рынке играет не население, а некто другой. Играет узкий круг профучастников», - отметил он.

По его мнению, укрепление доллара на уровне выше 8 грн., скорее всего, приведет к ряду банкротств в банковском секторе, а в следующем году - и в реальном секторе. По словам Д.МОШКАЛО, «если ситуация с курсом не стабилизируется в ближайшее время, а скорее всего, этого уже не произойдет, под вопрос будет поставлено существование финансовой системы Украины».

«Банки будут наказаны за ту жадность, которую они проявляли», - отметил Д.МОШКАЛО. По его мнению, именно банки ответственны за тот «разгон цен», который происходил в Украине в последнее время.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря на межбанке торги по доллару США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены выросли до 9,5000/9,9000, а к 12:00 откатились к 9,3000/9,6500.