"Ватный" скандал: в Харькове преподаватель пишет стихи о "Л/ДНР", украинцев называет "оккупантами" (фото)

Об этом свидетельствуют посты на ее странице в социальной сети, передает NewsRoom

Помимо преподавания студентам экономической теории, 41-летняя женщина пишет стихи об "ополченцах Донбасса" и "украинской агрессии". Кроме того, Владислава Броницкая выступает сторонником российской агрессии и активно распространяет фейки террористов.

Так, например, только за 13 января 2017 года на ее странице опубликованы два материала с обвинениями "укрокарателей" - в обстреле Дебальцево, а также якобы в убийстве и изнасиловании девушки из Красногоровки.

Свою антиукраинскую позицию Владислава Броницкая высказывает достаточно давно - в 2014 году она была активной участницей пророссийских митингов, давала интервью российским телеканалам про "бандеровцев в Харькове", а также писала стихи о "сатанинском Евромайдане" и "нацистском сброде".

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Тем не менее, несмотря на явно антигосударственную позицию, женщина не только остается на свободе, но и работает с молодежью. Несмотря на внесение в базу "Миротворца" как "сепаратистки" и "активной участницы пророссийских митингов", Владислава Броницкая продолжает преподавать в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, пишет стихи о батальоне Мозгового и получает "поэтические награды" от россиян. И продолжает желать украинцам смерти.

В юридической академии о преподавателе-сепаратисте знают и сейчас решают, продлевать ли с ней трудовое соглашение.

"Университет ни в коем случае не поддерживает ее позицию. Сейчас Владислава Броницкая работает на 1/4 ставки, ведет пары на одном из факультетов. Можно говорить о том, что ее доступ к студентам ограничен. 30 июня 2017 года у нее заканчивается контракт, мы изучаем все факты, в том числе и позицию в соцсетях, и будем принимать решение", - сообщил проректор по учебной работе Юрий Барабаш.